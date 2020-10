Durchsuchungen beim Deutschen Fußballbund - Verdacht auf Steuerhinterziehung

Frankfurt (Reuters) - Razzia beim Deutschen Fußballbund (DFB): Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB sowie die Privatwohnungen von gegenwärtigen und ehemaligen DFB-Verantwortlichen durchsucht, wie die Ermittler mitteilten.

An den Durchsuchungen in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Rheinland-Pfalz seien insgesamt rund 200 Beamte beteiligt gewesen. Neben Staatsanwälten waren Beamte der Steuerfahndung, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei im Einsatz.

Die wegen des Verdachts der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen geführten Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen sechs ehemalige beziehungsweise gegenwärtige Verantwortliche des DFB. Ihnen werde zur Last gelegt, Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußball-Nationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015 bewusst unrichtig deklariert zu haben, damit der DFB einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entging.