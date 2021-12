Dutzende Tote bei Tanklaster-Explosion in Haiti

Port-au-Prince (Reuters) - Etwa 40 Menschen sind nach Regierungsangaben bei der Explosion eines Tanklasters in Haiti ums Leben gekommen.

Dutzende weitere wurden zudem verletzt, als der mit Benzin beladene Lkw Montagnacht in der Hafenstadt Cap Haitien detoniert sei, twitterte Ministerpräsident Ariel Henry am Dienstag. Er ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Der Inselstaat kämpft mit massiven Treibstoffversorgungsproblemen. Zum Teil gehen diese auf eine wochenlange Hafenblockade zurück, für die Banden verantwortlich gemacht werden, die Henrys Rücktritt fordern.