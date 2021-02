DWS steigert die Dividende

Der Vermögensverwalter DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,81 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorjahr (1,67 Euro) wird die Dividende damit um knapp 8,4 Prozent angehoben.

Beim derzeitigen Kursniveau von 35,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,13 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 9. Juni 2021 statt. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg im Geschäftsjahr 2020 um 3 Prozent auf 795 Mio. Euro nach 774 Mio. Euro im Vorjahr, wie am Donnerstag weiter mitgeteilt wurde. Nach Steuern wies die DWS ein um 9 Prozent gesteigertes Konzernergebnis in Höhe von 558 Mio. Euro (Vorjahr: 512 Mio. Euro) aus. Das verwaltete Vermögen (AuM) stieg im vierten Quartal 2020 auf 793 Mrd. Euro an (Q3 2020: 759 Mrd. Euro).

Der Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1956 gegründet. Mit knapp 79,5 Prozent der Anteile ist die Deutsche Bank der größte Anteilseigner der DWS. Die Nippon Life Insurance Company hält 5 Prozent. Die DWS notiert seit dem 23. März 2018 an der Börse. Der Ausgabepreis lag bei 32,50 Euro.

Redaktion MyDividends.de