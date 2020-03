DWS warnt vor negativen Auswirkungen durch Corona-Krise

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche-Bank-Tochter DWS fürchtet Belastungen durch die Corona-Krise.

Die Fondsgesellschaft könnte in erheblicher Weise von den wirtschaftlichen Bedingungen negativ beeinträchtigt werden, warnte die DWS am Freitag in ihrem Geschäftsbericht. Es sei aber zu früh, um die Folgen auf das Geschäft oder die finanziellen Ziele beziffern zu können. Mit dem Einbruch der Aktienkurse leidet die gesamte Branche unter dem Rückgang der verwalteten Vermögen, die Gebühreneinnahmen sinken.

Nachdem der bereinigte Vorsteuergewinn 2019 um 24 Prozent auf 774 Millionen Euro zuglegt hatte, will die DWS ihren Aktionären eine Dividende von 1,67 Euro je Aktie und damit 30 Cent mehr als im Vorjahr ausschütten, wie der Vermögensverwalter bekräftigte. Hauptprofiteur ist die Deutsche Bank, die auch nach dem Börsengang im März 2018 noch rund 80 Prozent an der DWS hält.