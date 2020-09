DXC-Technologie ernennt Führungskräfte zur Unterstützung des „neuen DXC“

DXC Technology (NYSE:DXC) stellte heute seine jüngsten Ernennungen für Führungspositionen vor, die das DXC-Führungsteam weiter stärken werden. Die meisten von ihnen sind seit weniger als einem Jahr für DXC tätig. Dieses Team wird das „neue DXC“ prägen, das sich bei der Transformation des Unternehmens auf seine Kunden, seine Mitarbeiter und seinen Markt konzentriert.

Führung der DXC-Kundenportfolios

Während des vergangenen Jahres hat CEO Mike Salvino neue Führungskräfte aus der IT-Dienstleistungsbranche rekrutiert, die beeindruckende Erfahrungen mitbringen, um Kunden zu überzeugen, Menschen zu inspirieren und das Geschäftswachstum zu fördern. DXC gibt folgende Ernennungen und Veränderungen im Team bekannt, das die Geschäfte des DXC leiten und den Transformationsprozess von DXC umsetzen wird:



Amerikas wird von Jim Brady und David Swift geleitet. Jim kam im Juni 2020 von Accumen zu DXC, wo er als COO tätig war. Zuvor arbeitete er bei Accenture und Honeywell. David Swift trug bis November 2019 als Chief Service Officer bei Accolade Verantwortung. Zuvor arbeitete er für Aon Hewitt und Accenture.





Asien-Pazifik wird von Seelan Nayagam geführt. Seelan ist seit sechs Jahren bei DXC und leitet Australien/Neuseeland (ANZ). Ab sofort wird er außerdem den Asien-Pazifik-Raum als einen integrierten Geschäftsbereich leiten.





Europa, Nahost und Afrika werden von Tom Pettit und Steve Turpie geleitet. Tom Pettit kam im Juni 2020 von Accenture zu DXC, wo er 25 Jahre lang tätig war, zuletzt als Senior Managing Director im Geschäftsbereich Health and Public Services von Accenture. Steve Turpie stieß im November 2019 zu DXC und hatte zuvor leitende Positionen in der strategischen Beschaffung und Einkauf bei der QBE Insurance Group Ltd. und der Zurich Insurance Company inne.





DXC/Luxoft Analytics & Engineering wird als eine Geschäftssparte unter der Leitung von Dmitry Loschinin geführt, dem ehemaligen CEO von Luxoft. Dmitry Loschinin wird nun die neue formierte Sparte DXC/Luxoft Analytics & Engineering leiten, ein Wachstumsbereich von DXC.



Unternehmensfunktionen

DXC stärkt außerdem die Führung und Bereitstellung von Funktionen, die die einzelnen Geschäftsbereiche unterstützen, durch folgende Ernennungen:



Marketing & Kommunikation wird von Shari Wenker geführt, die sich als Chief Marketing & Communications Officer auf den externen und internen Neuaufbau der Marke konzentrieren wird. Shari Wenker kam im April 2020 von Accenture zu DXC, wo sie 24 Jahre lang tätig war und zuletzt den Bereich Marketing & Kommunikation für Accenture Technology leitete.





Die Rechtsabteilung wird weiterhin von DXC-Veteran Bill Deckelman geleitet, der seit 12 Jahren als General Counsel und Secretary tätig ist. Bill wird seine Aufgaben als Secretary an Zafar Hasan, Head of Corporate Legal, abgeben, der vor drei Jahren zu DXC kam.



„Ich bin hochzufrieden mit dem Führungsteam, das wir für die Leitung des ‚neuen DXC‘ bilden konnten“, kommentiert Salvino. „Wir haben einige herausragende Talente aus der Branche hinzugewonnen und zusammen mit den bestehenden Führungskräften ein Führungsteam gebildet, das eine starke Erfolgsbilanz bei seinem Einsatz für Kunden und Mitarbeiter vorweisen kann. Ich freue mich darauf, persönlich mit diesem Team zusammenzuarbeiten, um unseren Transformationsprozess weiter voranzutreiben.“

