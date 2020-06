DXC Technology ernennt Luz G. Mauch zum Executive Vice President of Automotive

DXC Technology (NYSE:DXC) gab heute die Ernennung von Luz G. Mauch zum Executive Vice President of Automotive mit sofortiger Wirkung bekannt.

Mauch, der zuvor als Senior Vice President der globalen Automobil- und Fertigungsindustrie bei T-Systems tätig war, ist Dmitry Loschinin, Executive Vice President, DXC Technology, President und CEO, Luxoft, unterstellt.

In seiner Funktion als Executive Vice President leitet Mauch die globale Automotive-Strategie, die globalen Betriebsabläufe und das globale Wachstum von DXC, damit das Unternehmen die Technologie-Erfordernisse seiner Kunden erfüllen und übertreffen kann.

„Ich freue mich sehr, jemanden mit derartig umfangreichen Erfahrungen wie Luz bei DXC zu begrüßen“, so Loschinin. Ich bin überzeugt, dass Luz mit seiner starken Erfolgsbilanz und seiner Leidenschaft für die Stärkung von Kundenbeziehungen weiterhin einen innovativen Ansatz für die Automobilindustrie vorantreiben wird, der unsere Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt einer Wachstumsstrategie stellt.“

Mauch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrungen in den Bereichen strategische Kundenentwicklung, Geschäftsstrategie, Management und Führung auf regionaler und globaler Ebene. Er war im Technologie- und IT-Dienstleistungssektor für IBM und zuletzt für T-Systems tätig.

Mauch hat an der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft erworben.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf den Enterprise Technology Stack von DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Weitere Informationen über die Erfolgsgeschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und die operative Umsetzung finden Sie unter www.dxc.technology

Über Luxoft

Luxoft, ein Unternehmen der DXC Technology Company (NYSE:DXC) für digitale Strategien und Softwareentwicklung, bietet maßgeschneiderte Technologielösungen an, die den Geschäftserfolg von Kunden auf der ganzen Welt fördern. Luxoft nutzt Technologien, um Geschäftstransformation zu ermöglichen, Kundenerlebnisse zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch Strategie-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen zu steigern. Luxoft kombiniert eine einzigartige Mischung aus technischer Exzellenz und fundierter Branchenexpertise, die auf die Bereiche Automobil, Finanzdienstleistungen, Reise- und Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Medien und Telekommunikation zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.luxoft.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200608005553/de/

