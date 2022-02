DXC Technology im Bericht "Cloud Services PEAK Matrix Assessment 2022" der Everest Group als Leader ausgezeichnet

DXC Technology (NYSE:DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde in zwei kürzlich von der Everest Group veröffentlichten Analyseberichten zur Technologiebranche, “Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – North America” und “Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – Europe”, als "Leader" ausgezeichnet.

Die Everest Group hob darin vor allem die robusten End-to-End-Cloud-Services von DXC in den Bereichen Beratung, Modernisierung und Betrieb hervor. Der Bericht zeigt auch die Stärken von DXC bei privaten und hybriden Cloud-Lösungen sowie die Investitionen in Cloud-Softwarelösungen für die Industrie und in Services zur Modernisierung von Anwendungen auf.

“Die Unternehmen nutzen die Cloud zunehmend für die Wertschöpfung und Digitalisierung, also nicht nur als Mittel für Kosteneinsparungen. Maßgeschneiderte Branchenlösungen sowie Multi- und Hybrid-Cloud-Hosting-Umgebungen und wertorientierte Cloud-Dienste werden bevorzugt, um die Herausforderungen des Kostenmanagements, der Ressourcenknappheit, der Festlegung auf einen bestimmten Anbieter und der Cloud-Sicherheit zu meistern”, sagte Mukesh Ranjan, Practice Director bei der Everest Group. “Die Investitionen von DXC Technology in das End-to-End-Spektrum von Cloud-Services ermöglichen es dem Unternehmen, für seine Kunden Dienstleistungen zu erbringen, die für ihre geschäftlichen und technologischen Anforderungen relevant sind. Unternehmenskunden schätzen die Fähigkeit, sich proaktiv an gemeinsamen Workshops und Projektformulierungen zu beteiligen, um den Kunden dabei zu helfen, die richtigen Lösungen zu finden.”

Die Everest Group bewertete IT-Dienstleister in Nordamerika und Europa nach den Kriterien Vision und Strategie, Innovation und Investitionen, Leistungsumfang, Marktpräsenz, Portfolio-Mix und Wertschöpfung. DXC, so das Fazit von Everest, zeichne sich durch sein innovatives Betriebsmodell aus, bei dem gemischte Teams mit Kundenteams zusammenarbeiten und so technisches Fachwissen mit geschäftlichen Erkenntnissen kombinieren können. In den Berichten wurde auch hervorgehoben, dass die DXC-Kunden die Bemühungen des Unternehmens um gemeinsame Innovations- und Ideenfindung schätzen, um geeignete Cloud-Lösungen für ihre jeweiligen Umgebungen zu identifizieren.

“Diese Anerkennung durch die Everest Group ist eine deutliche Bestätigung für die Fähigkeit von DXC, seinen Kunden die richtigen Technologie-Investitionen zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen, während sich das Umfeld ständig weiterentwickelt”, sagte Vinod Bagal, Executive Vice President, Global Delivery bei DXC. “Diese Auszeichnung als "Leader" für unsere Cloud-Services bestätigt das Engagement von DXC für Innovation und Exzellenz sowie unseren Fokus auf dem Cloud Right™-Ansatz für unsere Kunden.”

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, mit denen ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung erreicht wird. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie auf DXC.com.

