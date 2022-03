DXC verlässt Russland – Aufstockung der Mitarbeiterspenden um 200 %

DXC Technology verurteilt den ungerechtfertigten Angriff der russischen Regierung auf die Ukraine, die zu Tod, Verletzung und Vertreibung unschuldiger ukrainischer Zivilisten führt. DXC steht an der Seite aller Menschen, Unternehmen und Regierungen rund um den Globus, die ein sofortiges Ende dieses grundlosen Überfalls auf die Ukraine fordern.

Derzeit hat die Betreuung unserer Kollegen in der Region für uns höchste Priorität. Unser engagiertes DXC-Team ist rund um die Uhr aktiv, um unseren Kollegen sowie deren Familien Unterkunft, finanzielle Hilfe, medizinische Versorgung und Hilfestellung bei der Umsiedlung bereitzustellen.

Aufgrund des Angriffskriegs der russischen Regierung haben wir unsere Geschäftsaktivitäten in Russland eingestellt und uns dazu entschieden, diesen Markt zu verlassen. Unsere etwa 4.000 Kollegen in Russland werden wir in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Wir befürworten weiterhin alle gegen Russland verhängten Sanktionen, die wir strikt einhalten.

Im Einklang mit unserer „People-first“-Strategie stockt DXC die Spenden seiner Mitarbeiter für die humanitären Maßnahmen des Roten Kreuzes um 200 % auf. Darin enthalten ist eine direkte finanzielle Unterstützung der betroffenen Kollegen. Wir wollen allen betroffenen Menschen helfen – unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Herkunftsland.

Wir werden die Situation weiter beobachten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Folgen für unsere DXC-Kollegen und -Kunden zu minimieren. Dabei werden wir die Stärke unseres globalen Teams nutzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005262/de/

