DZ BANK – Adyen: Transaktionen steigen, Profitabilität auch

Online-Handel und bargeldloses Bezahlen als treibende Kräfte

Seit dem 21. September gehört Adyen zum EURO STOXX 50 und ist damit in der obersten Börsenliga Europas angekommen. Die Basis für den Aufstieg legte die Aufwärtsbewegung seit dem IPO (Initial Public Offering) an der Heimatbörse in Amsterdam vor etwas mehr als zwei Jahren. Insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten zog der Kurs kräftig an. Nach der Konsolidierung im Sommer war dabei zuletzt ein wieder verstärktes Aufwärtsmomentum zu verzeichnen. Der Kurs stieß zudem in noch nie da gewesene Höhen vor. Aus charttechnischer Sicht gibt es somit Anhaltspunkte für trendfolgende Long-Strategien.

In der starken Kursentwicklung spiegeln sich die großen Wachstumserwartungen sowie die positiven wirtschaftlichen Perspektiven wider, die der Markt dem niederländischen Unternehmen zubilligt. Wir teilen grundsätzlich diese Zuversicht, sehen allerdings eine inzwischen sehr ambitionierte Bewertung der Aktie. Adyen profitiert von Megatrends wie dem Online-Handel und dem wachsenden Stellenwert des bargeldlosen Bezahlens. Die Niederländer bieten hierfür eine einheitliche Zahlungsplattform, mit der Händler und Dienstleister Zahlungen überall und auf jedem Gerät annehmen können. Dabei setzt man neben Online- und In-App-Zahlungsabwicklungen auch auf Lösungen für stationäre Geschäfte.

Mittelfristige Ziele bestätigt

Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre spricht für sich und zeugt unseres Erachtens davon, dass Adyen mit seinem Angebotsspektrum bei den Nutzern punktet. Diese Entwicklung hat sich im ersten Halbjahr 2020 fortgesetzt, auch wenn die Corona-Krise die Ergebnisse beeinträchtigte. Demnach hatten der Einbruch bei Reisebuchungen und die Schließung von Ladengeschäften Spuren hinterlassen. Adyen erzielt seine Umsätze in erster Linie mit Transaktionsgebühren sowie Gebühren für die Bereitstellung ergänzender Dienstleistungen. Wenn über die eigenen Systeme weniger Zahlungen abgewickelt werden, wirkt sich dies direkt auf die Einnahmen aus. Dieser Effekt wirkt jedoch auch in die andere Richtung. Ein steigendes Transaktionsvolumen kurbelt die Geschäfte an. Wir gehen diesbezüglich davon aus, dass sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre künftig fortsetzen wird.

Aufgrund der sehr guten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells dürfte sich dies in weiterhin steigenden Ergebniskennzahlen niederschlagen. Im ersten Halbjahr 2020 hatte Adyen Umsatz und Gewinne gesteigert. Positiv bewerten wir zudem den Ausbau des operativen Cashflows, der sich im Vergleich zum Vorjahreswert von 174 auf 380 Mio. Euro mehr als verdoppelt hat. Diese Entwicklung zeugt aus unserer Sicht von dem geschäftlichen Potenzial der Niederländer. Einen weiteren Pluspunkt sehen wir in der grundsätzlich hohen Rentabilität, die sich beispielsweise in der hohen EBITDA-Marge manifestiert. Sie lag in den ersten sechs Monaten 2020 bei 50,3%. Zuletzt hatte Adyen sein mittelfristiges Ziel bei dieser Kennzahl von mehr als 55% bestätigt. Gleichzeitig geht das Unternehmen weiterhin davon aus, dass der Umsatz jährlich im Schnitt in einer Spanne zulegt, die prozentual im mittleren Zwanziger- bis niedrigen Dreißigerbereich liegt. Risiken sehen wir in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Mit der hohen Bewertung steigt zudem das Rückschlagpotenzial.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Adyen

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Adyen N.V. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 1.086,8922 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 1.086,8922 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Adyen N.V. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

