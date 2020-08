DZ BANK – Apple zeigt sich immun gegen Corona-Krise

Werbung

Historisch starkes Quartal

Im Gegensatz zu Unternehmen, deren Geschäftsmodell rein online basiert, hatte Apple in den letzten Monaten direkt mit den Folgen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen. Geschlossene Stores und gestoppte Produktionen stellten den iPhone-Konzern vor erhebliche Probleme. Umso beeindruckender waren die letzten Donnerstag gemeldeten Zahlen. Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen steigerte in den Monaten April bis Juni seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11% auf 59,7 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich der Gewinn pro Aktie um 18% auf 2,58 US-Dollar. Der operative Cashflow betrug im letzten Quartal 16,3 Mrd. US-Dollar – ein neuer Rekord für diesen Zeitraum.

Überraschend war, dass Apple trotz Corona-Pandemie deutlich mehr Produkte absetzte als im Vorjahresquartal. Vor allem die iPhone-Umsätze trugen einen großen Teil zum Konzernumsatz bei. Mit einem Plus von 1,7% auf 26,4 Mrd. US-Dollar fielen diese höher aus als erwartet. Analysten hatten lediglich mit Erlösen von rund 21 Mrd. US-Dollar gerechnet. Besonders beliebt war scheinbar das erst vor kurzem veröffentlichte günstige iPhone SE. Aber auch andere Hardware wie Macs, iPads, Watches und Airpods waren heiß begehrt. Dank dem durch Corona verstärkten Trend zum Homeoffice kletterten die Umsätze mit Macs und iPads um 22% bzw. 31%. Ebenfalls deutliche Zuwächse verzeichneten Services wie Apple Music und Apple TV+.

Aktie wird günstiger

Im Rahmen der Präsentation der Zahlen verkündete Apple, dass der Verwaltungsrat einen Aktiensplit von 1:4 genehmigt hat. Der Handel auf split-bereinigter Basis wird am 31. August 2020 aufgenommen. Wir begrüßen diese Maßnahmen, da dadurch die Apple-Aktie einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht wird.

Aufgrund des Produktionsstopps in der chinesischen Fertigungsindustrie zu Beginn des Jahres wird der Marktstart der neuen iPhone-Modelle nicht wie gewohnt im September sein. Finanzchef Luca Maestri gab am Donnerstag bekannt, dass die Geräte voraussichtlich erst einige Wochen später im Handel sein werden. Da viele Leute den Launch der neuen Modelle abwarten werden, rechnen wir im laufenden Quartal wieder mit einem Rückgang bei den iPhone-Umsätzen. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Einbußen im Jahresendquartal dank Weihnachtsgeschäft mehr als aufgeholt werden. Sollte sich allerdings der Verkaufsstart durch weitere Komplikationen, z.B. durch die gefürchtete zweite Welle, noch weiter nach hinten verschieben, hätte dies in unseren Augen negative Auswirkungen auf das Konzernergebnis. Mit einem Anteil von mehr als einem Drittel vom Gesamtumsatz ist das iPhone nach wie vor mit Abstand das wichtigste Produkt von Apple.

Ein weiteres Produkt, das mit Spannung erwartet wird, ist die nächste Generation der Macs. Vor allem, nachdem Apple jüngst angekündigt hat, in Zukunft keine Intel-Prozessoren in ihren Computern mehr einzubauen. Mit diesem Schritt versprechen sich die Kalifornier ein deutliches Plus an Leistung. Allerdings kann solch eine Umstellung auch Probleme verursachen. Wir erwarten daher, dass viele Interessenten, die mit einem neuen Mac liebäugeln, erst einmal abwarten werden, wie sich die neuen Rechner in der Praxis schlagen. Sollten die Erwartungen letztendlich erfüllt oder sogar übertroffen werden, gehen wir von einer deutlich anziehenden Nachfrage nach den Computern aus.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Apple

Eine interessante Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten der DZ BANK auf den Basiswert Apple Inc. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 25.06.2021 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 24% zum Kurs der Aktie der Apple Inc. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 370,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Apple Inc. an der Börse NASDAQ New York am 18.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Euro-Gegenwert des Höchstbetrages von 370,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Euro-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,0) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2021 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Apple Inc. am 18.06.2021 auf oder über 370,00 USD liegen wird.

