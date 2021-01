DZ BANK – Aurubis setzt mit seinem Multimetall-Ansatz auf Megatrends

Werbung

Aurubis gewinnt aus komplexen Konzentraten und Recyclingrohstoffen Metalle höchster Reinheit wie Kupfer, Nickel und Zinn. Das Geschäftsmodell hat sich in der Corona-Krise als solide erwiesen. Der Konzern ist zudem gut aufgestellt, um von den Megatrends unserer Zeit zu profitieren.

Corona-Krise gut gemeistert Unserer Einschätzung nach hat Aurubis trotz der Corona-Krise im Geschäftsjahr 2019/20 (bis Ende September) gute Ergebnisse erzielt. Das Schlussquartal trug mit dazu bei. In der Periode Juli bis September steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 10% auf 3,53 Mrd. Euro. Beim Vorsteuerergebnis (EBT) legte es um 31% auf 88 Mio. Euro zu. Im Gesamtjahr verbuchte der Konzern ein EBT von 221 Mio. Euro (+15%), womit unsere Erwartungen leicht übertroffen wurden. Der Recyclingspezialist profitierte von höheren Verkaufspreisen. Er gewinnt aus Kupferkonzentrat und Recyclingmaterialien hochreines Kupfer und verarbeitet dieses weiter, u.a. zu Vorprodukten wie Profile und Drähte. Diese Kernkompetenz erweitert der Konzern zu einem Multimetall-Ansatz. Aus den eingekauften Ausgangsmaterialien (Metallkonzentrate, Schrott) werden verstärkt weitere Metalle und Stoffe extrahiert. Mit dieser aus unserer Sicht sinnvollen Strategie wird die eigene Prozess- und Metallurgiekompetenz wesentlich effektiver genutzt. Das führt zu positiven Skaleneffekten, und das Geschäftsmodell ist weniger abhängig von Kupfer. Zu den zusätzlich gewonnenen Produkten gehören Edelmetalle, aber auch andere Metalle (u.a. Blei, Nickel, Zinn, Zink), Nebenmetalle wie Selen und Tellur sowie Schwefelsäure, Eisensilikat und synthetische Mineralien. Multimetall-Ansatz nimmt weiter Form an Bei der Ausgestaltung des Multimetall-Ansatzes machte Aurubis im vergangenen Geschäftsjahr Fortschritte, u.a. durch den Kauf der belgischen Metallo-Gruppe. Sie wird seit Juni im Konzernabschluss einbezogen. Mit der Akquisition hatte die Gesellschaft nicht nur ihr Produktportfolio verbreitert, sondern auch die Kapazitäten zur Verarbeitung von Recyclingrohstoffen ausgeweitet. Das hat im Schlussquartal zu einem höheren Durchsatz und damit einer gestiegenen Ausbeute geführt, was sich positiv in der Ergebnisentwicklung niederschlug. Laut Vorstand kommt die Integration von Metallo gut voran. Er ist zudem zuversichtlich, dass das angestrebte Synergiepotenzial von 10 bis 15 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren übertroffen wird. Neben der Akquisition von Metallo gründete Aurubis mit der TSR Recycling GmbH & Co. KG ein Joint Venture für Kabelrecycling, um das Recyclinggeschäft weiter zu stärken. Mit der Übernahme der Berliner IT-Firma azeti, die eine IoT-Plattform (Internet of Things) zur Integration und Auswertung von Produktionsdaten entwickelt, stärkt Aurubis zudem die Digitalisierung in der Fertigung. Die Plattform will der Konzern künftig nutzen, um Stillstandzeiten zu reduzieren sowie die Instandhaltung zu optimieren und die Produktion flexibler zu gestalten. Auch diesen Schritt erachten wir als sinnvoll. Für das aktuell laufende Geschäftsjahr 2020/21 prognostiziert Aurubis ein operatives EBT in einem Zielkorridor von 210 bis 270 Mio. Euro (Vorjahr: 185 bis 250 Mio. Euro). Dieses Ziel ist unserer Einschätzung nach konservativ. Darin dürfte sich aber die Unsicherheit bezüglich der konjunkturellen Entwicklung niederschlagen, was damit dem grundsätzlich zyklischen Wesen des Geschäftsmodells Rechnung trägt. Wir sehen das Unternehmen jedoch gut aufgestellt, um von der erwarteten weiteren Konjunkturerholung und von wichtigen Megatrends zu profitieren. Insbesondere die Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, E-Mobilität und erneuerbare Energien bieten Wachstumschancen. Sie führen zu einem steigenden Bedarf an Kupfer und anderen Metallen. Zukunftschancen bietet außerdem das Recyclinggeschäft, wodurch nicht nur das eigene Produktspektrum erweitert wird, sondern auch das dem Zeitgeist entsprechende Thema Nachhaltigkeit („Copper-Mark“-Gütesiegel) eine Rolle spielt. Bei den Gewinnmargen sehen wir weiteres Potenzial durch die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen. Aurubis hat verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht. Das Performance Improvement Program (PIP) zielt auf die Reduzierung der Kosten in den administrativen Bereichen, die Optimierung des konzernweiten Einkaufs und die Verbesserung von Durchsatz und Instandhaltung am Standort Hamburg. Es soll im Geschäftsjahr 2022/23 einen Ergebnisbeitrag von mehr als 100 Mio. Euro liefern. Das Unternehmen hält zudem an dem Ziel fest, die Flachwalzsparte zu veräußern, was wir ebenfalls positiv einschätzen. Aurubis kann sich damit auf seine besonderen Stärken konzentrieren. Kupfer bleibt aber das Kerngeschäft, und die Entwicklung des Kupfermarktes hat damit weiterhin großen Einfluss auf die Ergebnisse. Volatile Rohstoffpreise und negative Wechselkurse sind weitere Risiken. Daneben ist das Geschäft von Aurubis sehr energieintensiv, weshalb man auf eine günstige und zuverlässige Versorgung angewiesen ist. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Aurubis Eine interessante Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten der DZ BANK auf den Basiswert Aurubis AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.06.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 8% zum Kurs der Aktie der Aurubis AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 80,00 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Aurubis AG an der Börse XETRA Frankfurt am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 80,00 EUR.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.06.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Aurubis AG am 17.06.2022 auf oder über 80,00 EUR liegen wird. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 08.01.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Discount 80 2022/06: Basiswert Aurubis DFY1F2 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.01. 10:33:45, Brief 08.01. 10:33:45 62,91 EUR 62,96 EUR 0,30 % Basiswertkurs: 68,18 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:22:39 Max Rendite 27,08% Max Rendite in % p.a. 17,87% p.a. Discount in % 7,83% Cap 80,00 EUR Abstand zum Cap in % 17,13% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

