DZ Bank belässt 1&1 Drillisch auf 'Halten' - Fairer Wert 26 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Halten" mit einem fairen Wert von 26 Euro belassen. Die erwartete Verlängerung des Vertrags mit Telefonica Deutschland zur Nutzung ihres Mobilfunknetzes sichere die Versorgung der Endkunden bis zum Aufbau eines eigenen 5G-Netzes, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der wiederholten Senkung der Gewinnziele im Jahr 2019 bleibt der Experte bei seiner neutralen Haltung./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 11:38 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

