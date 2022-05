DZ Bank belässt Aareal Bank auf 'Halten' - Fairer Wert 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Aareal Bank nach dem Beginn des neuen Übernahmeangebots des Bieterkonsortiums Atlantic BidCo auf "Halten" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Er räume der neuen Offerte deutlich bessere Erfolgschancen ein, da mit der Umstimmung der aktivistischen Investoren der Hauptgrund für das Scheitern des ursprünglichen Angebots aus dem Weg geräumt sei, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie. Anlegern mit hohem Liquiditätsbedarf und Dividendenfokus empfiehlt der Experte, die Aktien anzudienen oder am Markt zu verkaufen. Geduldigen Investoren, die eine verringerte Liquidität akzeptieren können, rät der Fachmann, dabeizubleiben./la/ ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 15:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 15:54 / MESZ

