DZ Bank belässt Adidas auf 'Halten' - Fairer Wert 315 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas mit Blick auf den Verkauf der Marke Reebok auf "Halten" mit einem fairen Wert von 315 Euro belassen. Nach dessen Ankündigung im Februar sei dieser Schritt nun der "Vollzug" und als solcher keine größere Überraschung, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschender sei da schon, dass Adidas einen Großteil des Barerlöses an die Aktionäre ausschütten wolle./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 20:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 08:07 / MESZ

