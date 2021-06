DZ Bank belässt Airbus auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Halten" mit einem fairen Wert von 92 Euro belassen. Wie Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, ist der Flugzeugbauer ein Kandidat für den Dax, sobald der Leitindex im September auf 40 Werte aufgestockt wird. Airbus sei schwer von der Corona-Krise gezeichnet, die Situation in der Pandemie entwickele sich derzeit aber vorteilhaft. Das mittelfristiges Potenzial für deutliche höhere Flugzeugauslieferungen und Gewinne sei im Aktienkurs aber schon weitgehend eingepreist./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.