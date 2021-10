DZ Bank belässt Allianz SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 230 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 230 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie beschäftigt sich Analyst Thorsten Wenzel mit Extremwetterlagen und schlussfolgert: Die Zunahme solcher Ereignisse berge für Versicherer einerseits die Gefahr von Fehleinschätzungen, andererseits aber auch die Chance für stärkeres Wachstum. Bei der Allianz werde die operativ gute Entwicklung aktuell überschattet von den voraussichtlich teuren Rechtsstreitigkeiten in den USA und der damit verbundenen Unsicherheit. Daher enthalte der von ihm ermittelte faire Wert für die Aktie einen pauschalen Risikoabschlags von 10 Prozent./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 09:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 10:03 / MESZ

