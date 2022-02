DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 81 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 81 Euro belassen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern produziere große Mengen an Wasserstoff und werde Wasserstoff zukünftig auch zunehmend als Energiequelle nutzen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Thema "Grüner Wasserstoff". BASF sei zudem führend bei der CO2-Abscheidung und Speicherung (Carbon Capture and Storage), einer Basistechnologie für blauen Wasserstoff./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 10:24 / MEZ

