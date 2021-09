DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 85 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro belassen. Die Megatrends "Wohlstand in Schwellenländern" und "weltweiter demografischer Wandel" trieben das Geschäft mit Klinischer Ernährung, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieses sei bei dem Chemiekonzern BASF ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette. Auch ansonsten seien die Ludwigshafener bereits gut aufgestellt. Die jüngst vorgenommenen Veräußerungen von Unternehmensteilen verbesserten die Bilanz und reduzierten die Zyklizität in Bezug auf Öl- und Gaspreise sowie das gesamtwirtschaftliche Wachstum./la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 08:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 08:50 / MESZ

