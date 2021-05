DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 5 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 5 Euro belassen. Dank seiner Kapitalmarktaktivitäten habe das Finanzinstitut mit einem Überraschungsgewinn aufgetrumpft, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses Geschäft sei aber schwankungsanfällig und könne nicht so fortgeschrieben werden./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 14:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 14:23 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.