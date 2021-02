DZ Bank belässt Infineon auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro je Aktie belassen. Die mittel- und langfristigen Aussichten von Infineon blieben wegen der zukunftsweisenden Ausrichtung auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit vorteilhaft, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Chiphersteller halte hohe globale Marktanteile in allen Segmenten./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:26 / MEZ

