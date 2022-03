DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Halten' - Fairer Wert 12 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Geschäftszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von zwölf Euro belassen. Auf ein Rekordjahr 2021 des Duisburger Stahlhändlers folge eine Rekorddividende, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da sich die sehr positive Preisdynamik des Vorjahres aber nicht wiederholen du?rfte, erwartet der Experte für 2022 einen Rückgang des operativen Ergebnisses./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 16:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 16:08 / MEZ

