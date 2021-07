DZ Bank belässt Nemetschek auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 48 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nemetschek auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Nachdem fru?her der Lizenzverkauf der wichtigste Wachstumstreiber für Software-Unternehmen gewesen sei, werde nun angestrebt, periodisch wiederkehrende Umsätze zu erzielen und so Schwankungen bei den Erlösen zu glätten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden deutschen Branchenstudie. Basis sei die Subskription, also der Bezug einer Leistung im Abonnement. Das Angebot wandele sich somit zu einer Komplettdienstleistung: Software-as-a-Service (SaaS). Bei Nemetschek verwies er auf eine "sanfte Umstellung" statt einer Radikalkur und hält die Aktie für zu hoch bewertet./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 10:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 11:16 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.