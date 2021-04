DZ Bank belässt Puma SE auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 80 Euro je Aktie belassen. Die Kennziffern seien wie erwartet gut gewesen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Lieferengpässe aufgrund von Containerknappheit und Hafenüberbelastungen sowie politische Spannungen in wichtigen Märkten führten allerdings zu erhöhten Unsicherheiten in der Sportartikel-Branche./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 14:23 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 14:28 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.