DZ Bank belässt Siemens auf 'Kaufen' - Fairer Wert 134 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 134 Euro belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem guten vierten Quartal in einem schwierigen Marktumfeld. Den Ausblick schätze er im gegenwärtigen Umfeld als solide ein und so bleibe sein positiver Investmentgedanke bei der Aktie weiterhin intakt./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 10:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 10:40 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.