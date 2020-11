DZ Bank belässt Software AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro je Aktie belassen. Das dritte Quartal und der Ausblick seien leicht besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hacker-Angriff scheine überstanden. Die Darmstädter seien wieder in der Spur./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 14:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 14:55 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.