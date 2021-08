DZ Bank belässt Talanx auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Versicherungskonzerns hätten die Prognosen klar übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Talanx habe in der Rückversicherung und der Industrieversicherung Rückenwind durch steigende Preise und sollte in der Erstversicherung endlich die Früchte langjähriger Sanierungen und Kostensenkungen ernten können. Er verwies zudem darauf, dass der Börsenwert des Unternehmens derzeit nur marginal oberhalb des jenes der 50,2-prozentigen Beteiligung an Hannover Rück liege./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 14:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 14:16 / MESZ

