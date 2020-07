DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Kaufen' - Fairer Wert 61 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Bekanntgabe der Übernahme von Ubimax auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Der Industrie-4.0-Spezialist sei ein führender Anbieter im Wachstumsmarkt Wearable-Computing-Technologien und sogenannte Argumented-Reality-Lösungen für Facharbeiter in der Industrie, betonte Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zudem vorgelegten, vorläufigen Umsatzzahlen für das zweite Quartal zeigten, dass der Softwareanbieter weiter stark gewachsen sei./la/ag

