DZ Bank belässt Tui auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tui auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 1,70 Euro je Aktie belassen. Dem Reiseveranstalter könnte eine längere Durststrecke bevorstehen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die für das Geschäftsjahr 2019/20 vorgelegten Umsatz- und Ergebniszahlen hätten deutlich unter den Markterwartungen und seinen eigenen Schätzungen gelegen. Eventuelle Besserungstendenzen könnten im Sommergeschäft eintreten, sollte die Coronavirus-Pandemie in den kommenden Monaten abklingen. Anlass zur Sorge bereiteten die geringe Eigenkapitalquote und die sehr hohe Nettoverschuldung./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 14:54 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 15:18 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.