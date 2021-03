DZ Bank belässt Volkswagen auf 'Halten' - Fairer Wert 230 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 230 Euro belassen. Analyst Michael Punzet rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht damit, dass die Wolfsburger Teile wichtiger Konzernmarken an die Börse bringen. Bei der E-Mobilität dürfte Volkswagen von seiner Größe und von den Erfahrungen mit Plattform- und Modulstrategien profitieren. Nach den jüngsten Kursgewinnen erscheint Punzet jedoch ein großer Teil der Erwartungen bereits eingepreist zu sein./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 10:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 12:35 / MEZ

