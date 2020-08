DZ Bank belässt Zalando auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 67 Euro je Aktie belassen. Die Covid-19-Pandemie beschleunige den strukturellen Wandel im Modemarkt zugunsten des Onlinehandels, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Europas führende Plattform für Mode und Lifestyle profitiere Zalando in besonderem Maße von dieser Entwicklung./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 11:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:59 / MESZ

