DZ BANK – Brenntag: Neuausrichtung und Konjunkturzuversicht treiben

Der MDAX-Konzern Brenntag hatte im Geschäftsjahr 2019 unter einer abgeschwächten Nachfrage gelitten. Das hatte zum einen zyklische Gründe. Zum anderen führten die Handelskonflikte zu Beeinträchtigungen. Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnten dennoch gesteigert werden. 2020 bekam dann auch der Chemikalienhändler die negativen Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Das zog Rückgänge beim Umsatz nach sich. Im Vergleich zu anderen Unternehmen fiel das Minus in den ersten neun Monaten mit 8,2% auf 8,9 Mrd. € jedoch vergleichsweise gering aus.

Brenntag hat sich damit unseres Erachtens sehr gut in einem schwierigen Umfeld behauptet. Wir bewerten zudem die Entwicklung der Gewinne positiv. In der Periode Januar bis September lag beispielsweise das EBITDA trotz der konjunkturellen Herausforderungen um 4,7% über dem Vorjahresniveau. Dass die negativen Auswirkungen der Corona-Krise gerade bei den Gewinnen bislang nur begrenzt zu spüren sind, liegt auch an den Maßnahmen zur Kostenkontrolle, die bereits Wirkung zeigen und unseres Erachtens sinnvoll sind.

Restrukturierung soll Wachstum beschleunigen

Der seit Anfang 2020 amtierende Vorstandschef Christian Kohlpaintner hatte mit dem „Project Brenntag“ zu Jahresbeginn einen umfassenden Transformationsprozess (u.a. Stellenabbau, Schließung von Standorten) angestoßen. Damit sollen Prozesse, Abläufe und Strukturen optimiert werden, um das große Potenzial für organisches und profitables Wachstum zu heben. Erklärtes Ziel ist es, die Position als Weltmarktführer weiter auszubauen. Zudem möchte man schneller, flexibler und zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, was angesichts des sich ständig ändernden globalen Marktumfeldes eine plausible Strategie ist. Brenntag stellt mit seiner neuen Struktur zudem die Weichen, in den nächsten Jahren aus eigener Kraft zu wachsen. Das begrüßen wir.

Brenntag ist weltweit als Händler von Industrie- und Spezialchemikalien sowie Inhaltsstoffen aktiv. Zum Sortiment gehören mehr als 10.000 Produkte, die in großen Mengen bei Chemiekonzernen eingekauft werden. Diese werden gelagert und dann in kleineren Mengen abgepackt und an rund 195.000 Kunden verkauft. Zu den starken Kundenindustrien zählten zuletzt die Bereiche Nahrungsmittel, Pharma sowie die Hersteller von Körperpflege- und Reinigungsmitteln. Schwieriger war die Situation in Nordamerika, angesichts der dort angespannten Situation in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Hier bleibt das Risiko eines herausfordernden Umfelds, auch wenn der zuletzt gestiegene Ölpreis ein Lichtblick ist. Längerfristig dürfte die Volatilität an den Ölmärkten aber hoch bleiben.

Mit dem großen Produktspektrum sowie der breiten Kundenbasis aus verschiedenen Bereichen ist Brenntag jedoch grundsätzlich breit diversifiziert, was wir als stabilisierenden Faktor und damit als Pluspunkt in konjunkturellen und branchenspezifischen Schwächephasen bewerten. Gleichwohl sehen wir in dem grundsätzlich zyklischen Charakter des Geschäftsmodells vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit ein Risiko für die Entwicklung in den nächsten Monaten. Aufgrund des hohen Umsatzanteils außerhalb der Eurozone können zudem negative Wechselkurseffekte einen Belastungsfaktor für die Ergebnisse darstellen.

Am Markt scheint unterdessen die Zuversicht vorzuherrschen, dass das Unternehmen von einer konjunkturellen Erholung profitiert. Und auch die Pläne zur Neuausrichtung kommen gut an. Wir sehen den seit März bestehenden Aufwärtstrend der Aktie weiterhin als intakt an. Die zuletzt erreichten Rekordstände sind unseres Erachtens Argumente, bei Brenntag trendfolgende Long-Strategien umzusetzen.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Brenntag

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brenntag AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 51,9925 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 51,9925 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Brenntag AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 25.11.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion