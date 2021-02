DZ BANK – Brent: Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich weiter fort!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen setzten ihre Konsolidierung auf hohem Niveau zuletzt weiter fort und konnten sich damit erfolgreich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 50 USD behaupten. Die Hoffnung auf ein Reopening der Wirtschaft und vor allem im Reise- und Flugverkehr im Zuge der anlaufenden COVID-19-Impfstoffkampagne sorgt aktuell an den Terminmärkten für Optimismus, während negative Entwicklungen wie das Auftreten neuer COVID-19-Mutationen von den Marktteilnehmern ausgeblendet werden. Übergeordnet bleibt die Gemengelage bei Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach weiterhin bullisch, weshalb wir an unserem übergeordneten Long-Szenario weiter festhalten.

COVID-19-Impfstoffkampagne verläuft schleppend – US-Öllagerbestände fallen deutlich

Deutlich schleppender als erwartet verläuft die kurz vor dem Jahreswechsel gestartete globale COVID-19-Impfstoffkampagne. Da derzeit nicht genügend COVID-19-Impfstoff in ausreichender Menge vorhanden ist, kommt man bei der Impfung von Risikogruppen nur schleppend voran, während die Zahl der Neuinfektionen weltweit aufgrund neuer, gefährlicher COVID-19-Mutationen weiter zunimmt. Entsprechend wurden die Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zuletzt in vielen Staaten deutlich nach oben gefahren, womit eine rasche Rückkehr zur Normalität zumindest bis auf Weiteres illusorisch erscheint. Deutlich aufgehellt hat sich die Lage hingegen mittlerweile auf der Nachfrageseite. Vor allem viele asiatische Industrieländer stehen zu Jahresbeginn auf der Käuferseite und füllen ihre Lagerbestände wieder auf. Laut einer Erhebung von Refinitiv zogen die asiatischen Ölimporte im Januar im Vergleich zum Vormonat um 7,5% an. Hier sticht vor allem China mit einem sequenziellen Plus von knapp 33% bei den Ölimporten heraus. Da sich die chinesische Wirtschaft nach dem Coronavirus-bedingten Einbruch rasch erholt, dürfte sich dieser Trend nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Auch in den USA zieht die Ölnachfrage trotz weiter steigender Neuinfektionszahlen weiter an. So wurde in der Vorwoche bei den wöchentlichen US-Öllagerbeständen ein Rückgang von 12 Millionen Barrel verzeichnet.

OPEC+-Allianz will Stützungsmaßnahmen weiter fortsetzen – Spannungen zwischen Iran und den USA

Die OPEC und ihre Verbündeten außerhalb des Ölkartells sind sich der schwierigen Situation an den Ölmärkten vollauf bewusst. So hat die OPEC+-Gemeinschaft zuletzt ihre Förderkürzungen zu Beginn des neuen Jahres mit einer Erhöhung der Fördermenge um lediglich 500.000 Barrel pro Tag in deutlich geringerem Umfang als ursprünglich geplant gelockert. Gleichzeitig hat sich Saudi-Arabien dazu bereit erklärt, seine Ölförderung um weitere 1 Million Barrel pro Tag zu drosseln, um Russland und Kasachstan eine leichte Erhöhung ihrer Ölförderung zu ermöglichen. OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo hat kürzlich in einer Erklärung angekündigt, dass die OPEC und ihre Verbündeten alles tun werden, um den Status quo am Ölmarkt weiter aufrechtzuerhalten. Sollte sich die Nachfragesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie weiter eintrüben, stehe man bereit, falls notwendig, entschlossen einzugreifen. Übergeordnet bleibt das Sentiment am Ölmarkt unserer Einschätzung nach weiterhin bullisch. Nachdem negative Nachrichten wie beispielsweise die eher schleppend verlaufende COVID-19-Impfstoffkampagne von den Marktteilnehmern negiert wurden, sorgte die angespannte geopolitische Lage im Mittleren Osten für Support. Da der Streit zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm weiter für Spannungen sorgt, fürchten einige Experten nach den jüngsten US-Flugmanövern nahe des iranischen Luftraums eine weitere Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und den USA. Da sich auch der neue US-Präsident Joe Biden weigert, die Sanktionen gegen den Iran ohne Zugeständnisse seitens des Mullah-Regimes zu lockern, könnte sich dies auch negativ auf die Ölexporte aus dieser Region auswirken, so die Einschätzung einiger Marktbeobachter.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Die Ölpreisnotierungen setzten nach dem zuletzt erfolgten Breakout auf ein neues Verlaufshoch bei 55 USD ihre Konsolidierung auf hohem Niveau weiter fort. Dabei wurden Breakout-Versuche aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange bislang im Bereich der Marke von 57 USD wieder abverkauft. Gelingt es den Bullen, diese Barriere nachhaltig zu überwinden, sollte Brent die übergeordnete Trendfortsetzung starten. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 47 USD nachzuziehen.

Stand: 03.02.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion