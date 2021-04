DZ BANK – Brent verteidigt Support bei 60 USD erfolgreich!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen setzten ihre Konsolidierung oberhalb der 60-USD-Marke in den vergangenen Wochen weiter fort, obwohl sich die OPEC+-Allianz für eine leichte Erhöhung der Ölfördermenge entschieden hatte. Da die weltweite COVID-19-Impfstoffkampagne weiter an Fahrt aufnimmt, rechnen viele Marktteilnehmer damit, dass die damit einhergehende steigende Ölnachfrage diesen Effekt mehr als ausgleichen dürfte. Nachdem Brent Crude Oil zuletzt die psychologisch wichtige Marke von 60 USD erfolgreich verteidigen konnte, bleibt die Situation bei Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach übergeordnet weiter bullisch.

OPEC+-Allianz verständigt sich auf leichte Anhebung der Förderquoten

Die OPEC und ihre Verbündeten außerhalb des Ölkartells haben sich bei ihrem letzten Treffen überraschend auf eine Anhebung der Förderquoten geeinigt. Demnach wird die OPEC+-Allianz ihre Ölförderung in den beiden kommenden Monaten um jeweils 350.000 Barrel pro Tag und im Juni um 441.000 Barrel pro Tag anheben. Auch Saudi-Arabien hat eine graduelle Verringerung seiner freiwilligen Förderkürzungen in Höhe von 1 Million Barrel pro Tag angekündigt und will diese bis Juli vollständig zurückfahren. Damit reagiert die OPEC+-Gemeinschaft auf die zuletzt gesehene Stabilisierung an den Terminmärkten und die sich abzeichnende Belebung der Ölnachfrage im Zuge des weltweiten Wirtschafts-Ramp-ups. Marktbeobachter hatten im Vorfeld der turnusmäßigen Sitzung der OPEC+-Allianz bereits mit einer Lockerung der Stützungsmaßnahmen der OPEC+-Allianz gerechnet, nachdem sich die Lage am Ölmarkt seit Jahresbeginn weiter stabilisiert hatte. Da einige Analysten im Vorfeld mit einer deutlich höheren Anpassung der Ölfördermenge gerechnet hatten, präsentierte sich der Ölpreis in der Folge stabil.

US-Öllagerbestände sinken weiter – COVID-19-Impfstoffkampagne nimmt Fahrt auf

Für positive Impulse sorgte zuletzt die Aussicht auf eine Belebung der Ölnachfrage in den USA. Hier wurde zuletzt bei der Veröffentlichung der US-Öllagerbestände ein höher als erwarteter Rückgang von -3,5 Millionen Barrel ausgewiesen. Auch die US-Ölproduktion verringerte sich im Vergleich zur Vorwoche von 11,1 auf 10,8 Millionen Barrel, womit sich die Lage in Nordamerika weiter stabilisiert hat, nachdem die Öllagerbestände zuletzt zeitweise deutlicher angezogen hatten. Übergeordnet bleibt die Aussicht auf eine nachhaltige Erholung der globalen Ölnachfrage im Zuge der weiter an Fahrt aufnehmenden COVID-19-Impfstoffkampagne derzeit weiterhin das bestimmende Geschehen. Nachdem die Kapazitätsengpässe bei der Impfstoffproduktion mittlerweile beseitigt werden konnten, haben nicht nur Risikogruppen die Möglichkeit, sich effizient vor einer Ansteckung mit der Lungenerkrankung zu schützen. Daher dürften die strikten Lockdown-Maßnahmen im Reise- und Flugverkehr früher als erwartet wieder aufgehoben werden, was die Ölnachfrage in Verbindung mit den sich aufhellenden konjunkturellen Aussichten spätestens ab der zweiten Jahreshälfte deutlich befeuern dürfte.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Die Ölpreisnotierungen konnten sich zuletzt weiterhin oberhalb der Marke von 60 USD stabilisieren. Da größere Rücksetzer zuletzt mit Käufen beantwortet wurden, bleibt die bullische Ausgangssituation bei Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach weiter intakt. Gelingt es Brent, das Verlaufshoch bei 65 USD erfolgreich zu überwinden, bietet sich der Aufbau von Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich knapp unterhalb der Marke von 60 USD an.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 36,41 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 36,41 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 14.04.2021

