DZ BANK – Gold bringt sich für neuen Aufwärtsimpuls in Stellung!

Werbung

Rasant steigende Neuinfektionszahlen und neue Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der neuartigen Lungenerkrankung sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten für Verunsicherung an den Terminmärkten. Damit rückt Gold als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten wieder verstärkt in den Fokus der Investoren. Da die internationalen Notenbanken die Märkte zur Stützung vor den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit Liquidität fluten und viele Staaten milliardenschwere Konjunkturpakete zur Stützung der Wirtschaft auflegen, dürfte das gelbe Edelmetall weiter gefragt bleiben. Denn Gold gilt als Inflationsschutz und hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Auch aus technischer Sicht hat sich die Situation bei Gold zuletzt weiter aufgehellt, wobei das gelbe Edelmetall seine Aufwärtsbewegung nach Auslaufen der Konsolidierung am unteren Ende der mehrmonatigen Trading-Range zeitnah wiederaufnehmen sollte.

Steigende Neuinfektionszahlen sorgen für Verunsicherung

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt seit geraumer Zeit wieder das Alltagsgeschehen. Nachdem die Ausbreitung der neuartigen Lungenerkrankung zunächst dank umfangreicher Quarantäne-Maßnahmen und weitreichender Kontaktverbote und Einschränkungen des Reiseverkehrs zeitweise deutlich zurückgedrängt werden konnte, zieht die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Wochen wieder rasant an. So wurden in den USA mit mehr als 150.000 Neuinfektionen pro Tag neue Rekordwerte gemeldet, während die Zahl der neu erkrankten COVID-19-Patienten auch in Europa weiter rasant anzieht. Mit neuen Lockdown-Maßnahmen und einer Ausweitung von Kontakt-Beschränkungen soll nun ein weiterer exponentieller Anstieg der Neuinfektionszahlen um jeden Preis verhindert werden. Um die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt abzufedern, werden milliardenschwere Konjunkturpakete aufgelegt. Auch die internationalen Notenbanken werden bis auf absehbare Zeit an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten, um ausreichende Liquidität zur Verfügung zu stellen. So hat US-Notenbankchef Powell angesichts der erheblichen Risiken der Coronavirus-Pandemie für die Binnenwirtschaft eine mögliche Ausweitung der milliardenschweren Anleiherückkäufe in Aussicht gestellt, wobei das Leitzinsniveau auch in den kommenden Jahren auf dem aktuellen Rekordtief verharren wird.

Gold bleibt als „sicherer Hafen“ weiter gefragt

Angesichts der massiven Ausweitung der Geldmenge und der steigenden Staatsverschuldung wird Gold als Krisenwährung von vielen risikoaversen Investoren wiederentdeckt, was die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall weiter befeuert. Dies belegen die jüngsten Daten des World Gold Councils. So wurde für den Monat Oktober ein erneuter Anstieg der Netto-Mittelzuflüsse bei Gold-ETFs um 0,6% verzeichnet. Das Verwaltete Netto-Anlagevermögen bei den weltweit aufgelegten Gold-ETFs stieg damit im Oktober legte damit bereits den elften Monat in Folge zu. Angesichts der weiteren Unsicherheiten in Zusammenhang mit der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie rechnen Marktbeobachter auch in den kommenden Monaten mit einer Fortsetzung der Nachfrage bei physischem Gold und passenden Anlageprodukten für das gelbe Edelmetall. Für diese These spricht auch die Tatsache, dass der jüngste Rücksetzer beim Goldpreis nach der Ankündigung einer zeitnahen Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs rasch wieder aufgefangen wurde.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Gold

Der Goldpreis konnte sich nach dem zuletzt gesehenen Abverkauf vom Verlaufshoch bei knapp 1.960 USD je Feinunze am unteren Ende einer mehrmonatigen Trading-Range im Bereich der Marke von 1.876 USD stabilisieren. Damit könnte die Konsolidierung in diesem Bereich nach unserer Einschätzung zeitnah beendet werden. Gelingt ein Breakout über die Marke von 1.900 USD je Feinunze, bietet es sich u.E. an, auf der Long-Seite zu folgen. Positionen lassen sich hier mit einer engen Risikotoleranz im Bereich mit einem Stop-Loss knapp unterhalb des zuletzt markierten Zwischentiefs bei 1.870 USD absichern.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Gold Future Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 1.570,78 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 1.570,78 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 18.11.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion,78