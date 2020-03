DZ Bank hebt 1&1 Drillisch auf 'Kaufen' - Fairer Wert 26 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat 1&1 Drillisch nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere auf 26 Euro belassen. Die Zahlen seien in etwa im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kaufen-Votum begründete er mit dem deutlichen Kursverfall./ag/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 11:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / 12:05 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.