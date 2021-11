DZ Bank hebt Baywa auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Baywa nach Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 42 Euro angehoben. Der Agrarhändler habe deutlich besser als von der Bank erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Entwicklung der operativen Segmente, der branchenkonjunkturelle Rückenwind insbesondere aus dem Agrar-Sektor und unerwartete Gewinne unter anderem im Du?ngemittelgeschäft dürften Baywa in diesem Jahr zu einem Rekord-Ergebnis verhelfen./la/he

