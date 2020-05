DZ Bank hebt fairen Wert für Aareal Bank auf 19 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der beabsichtigte Verkauf eines signifikanten Anteils an der IT-Tochter Aareon komme wenig überraschend, habe der Vorstand des Immobilienfinanzierers diesen doch Ende 2019 selbst in Spiel gebracht, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt erachtet Mischker den Schritt des Managements als richtig. Er trage dazu bei, den fairen Wert von Aareon im Verkaufsprozess aufzudecken, die IT-Tochter mit einem strategischen Investor schneller zu entwickeln und die damit zusammenhängende Wachstumsstory fortzuschreiben./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 15:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 15:53 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.