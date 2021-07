DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 85 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von BASF von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der starke Erholungstrend der Industrie in den Segmenten Chemicals und Materials war im zweiten Quartal 2021 deutlich stärker ausgeprägt als von uns geschätzt", schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Eckdaten der Ludwigshafener. "Der Wintershall-DEA-Börsengang könnte 2022 ein positiver Impuls für den BASF-Aktienkurs sein."/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 13:53 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.