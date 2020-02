DZ Bank hebt fairen Wert für Bilfinger auf 41 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger von 38 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. 2020 werde für den Industriedienstleister zu einem Übergangsjahr, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue mittelfristige Ausblick auf das Jahr 2024 sei jedoch zuversichtlich und realistisch. So bleibe er auf längere Sicht für die Aktie positiv gestimmt. Das höhere Kursziel errechnete er auf Basis einer gestiegenen Branchenbewertung./tih /mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 14:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 14:59 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.