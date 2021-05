DZ Bank hebt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec an - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 136,40 auf 138,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Medizintechnik-Konzern habe im ersten Geschäftshalbjahr sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der präzisierte Jahresausblick sehe insbesondere margenseitig (Ebit) konservativ aus. Kürten hob seine Schätzungen für 2020/21 sowie die Folgejahre an./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 15:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 16:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.