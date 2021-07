DZ Bank hebt fairen Wert für Covestro auf 75 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro nach Eckdaten und einem angehobenen Ausblick von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kunststoffkonzern befinde sich in einer kurzfristigen Boom-Phase, die stärker ausfalle als erwartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst bei rückläufigen Beiträgen des operativen Gewinns (Ebitda) zum Gesamtergebnis im kommenden Jahr sei die Aktie im Branchenvergleich deutlich unterbewertet./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 10:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 10:47 / MESZ

