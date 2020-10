DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank auf 8 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Bank nach Quartalszahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Positiv sei die gute Kostenentwicklung der Bank, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf der Risikoseite profitiere das Institut bisher vom Standort Deutschland, was sich in einer niedrigeren Vorsorge als bei der internationalen Konkurrenz widerspiegle. Was die nachhaltige Steigerung der Erträge in der Kernbank angeht, bleibe er aber skeptisch, vor allem wenn sich der derzeitige Boom im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen wieder normalisieren sollte./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 15:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 15:45 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.