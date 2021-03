DZ Bank hebt fairen Wert für Hannover Rück an - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Jahreszahlen von 157 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe eine vergleichsweise hohe Ergebnisstabilität unter Beweis gestellt, welche einen Bewertungsaufschlag rechtfertige, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute Preisentwicklung in der Januar-Erneuerungsrunde sollte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen und ein profitables Wachstum ermöglichen. Die Jahresziele seien eher konservativ./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 15:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 15:54 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.