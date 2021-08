DZ Bank hebt fairen Wert für Krones auf 106 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 97 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber konstatierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie insgesamt gute Resultate des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers mit einem wiederum starken Auftragseingang. Hinsichtlich der Durchsetzung der angekündigten Preiserhöhungen ist der Experte angesichts der guten Historie zuversichtlich. Reigber erhöhte seine Umsatzschätzungen und setzte nun zudem in seinem Bewertungsmodell einen geringeren risikofreien Zins an./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 17:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 17:13 / MESZ

