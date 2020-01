DZ Bank hebt fairen Wert für Krones auf 72 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones vor Quartalszahlen von 59 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Anlagen für die Lebensmittelindustrie dürfte die im vergangenen Jhr reduzierten Ziele erreicht haben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im neuen Jahr dürften sich die Umbaumaßnahmen in positiver Weise bemerkbar machen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 11:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 11:34 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.