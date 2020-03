DZ Bank hebt fairen Wert für Lanxess auf 43 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess vor Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen gehe er davon aus, dass die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr erreichbar sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angepeilten Erlöse aus Unternehmensverkäufen sicherten zudem die angekündigten Aktienrückkäufe und die Dividende ab./kro/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 15:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 16:18 / MEZ

