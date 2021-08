DZ Bank hebt fairen Wert für Leoni auf 12,50 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni von 9,00 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung angesichts weiterhin vorhandener Kursrisiken jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Autozulieferers sei im zweiten Quartal abermals überraschend gut gewesen und das Management habe zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose erhöht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, müsse sich jedoch in den kommenden Quartalen zeigen. Mit Blick auf die hohe Abhängigkeit von Europa mit einem Umsatzanteil rund 70 Prozent sowie auf die weiterhin angespannte Finanzlage bleibe er aber vorsichtig für die Aktie./mis/bek

