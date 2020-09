DZ Bank hebt fairen Wert für Nemetschek auf 63,80 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Nemetschek-Aktie von 61,00 auf 63,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die starke Marktposition des Bausoftware-Anbieters in Verbindung mit dem enormen Nachholbedarf der Branche in Sachen Digitalisierung bildeten die Hauptgründe für ein Investment in die Aktie, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er betonte in der Studie die zentrale Bedeutung von IT-Sicherheit und Datenschutz für die Softwareindustrie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:38 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.