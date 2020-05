DZ Bank hebt fairen Wert für ProSiebenSat.1 - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 nach endgültigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal von 9,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Medienkonzerns lägen nach der Gewinnwarnung sowie den im April ausgesetzten Jahreszielen und der zugleich für 2019 ausgesetzen Dividenden im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete Schnitzer mit den immer wieder auftauchenden Übernahmegerüchten. Im Zuge der jüngsten Umwälzungen im Mediensektor sei es nicht auszuschließen, dass an den Spekulationen etwas dran sein könnte./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 16:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 16:31 / MESZ

