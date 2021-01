DZ Bank hebt fairen Wert für Rheinmetall auf 120 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Rheinmetall von 90 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein ist in einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistisch für den Bericht zum vierten Quartal. Für 2021 stimmten das Auftragsbuch der Rüstungssparte und der Mix positiv. Das Autozuliefergeschäft sollte sich im zweiten Halbjahr erholen, die Knappheit bei elektronischen Bauteilen könnte jedoch zu Volumenverschiebungen führen und die aktuellen Erwartungen noch drücken, so der Experte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 10:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 10:51 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.